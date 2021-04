Samuel, dalla Roma di Stramaccioni a sacerdote ordinato dal Papa

C’è un colombiano che faceva volontariato nel carcere minorile e in una fondazione per tossicodipendenti, c’è un medico mancato, c’è un ragazzo che voleva fare cinema, un brasiliano che da giovanissimo faceva il badante a un anziano che gli imponeva di recitare il Rosario e c’è anche un’ex promessa del pallone tra i nove diaconi che verranno ordinati sacerdoti dal Papa domenica prossima alle ore 9 nella basilica di San Pietro.

La storia di Piermarini, dalla Roma alla Chiesa

Si chiama Samuel Piermarini, 28 anni, ultimo di quattro fratelli con la grande passione per il calcio. Una passione che diventa tutta la sua vita. Piermarini si fa strada e il suo nome comincia a circolare negli ambienti che conta. All’Agi ricorda: “Giocavo ad alti livelli, la Roma mi chiamò per fare un provino“.

“Alla fine dell’allenamento mi chiamò Stramaccioni (all’epoca allenatore delle giovanili della Roma) e mi disse: ‘Allora Piermarini, puoi firmare con noi!’. Ma io risposi che non me la sentivo”. Poi gli studi al Collegio diocesano Redemptoris Mater e ora l’ordinazione presbiterale: “Non vedo l’ora!”, dice l’ex calciatore. Lo scorso anno le ordinazioni presbiterali furono posticipate e celebrate dal cardinale vicario Angelo De Donatis a San Giovanni in Laterano per via della pandemia; ma domenica 25 aprile, alle ore 9, sarà nuovamente il Pontefice a presiedere il rito nella basilica di San Pietro e nella domenica del Buon Pastore.

SPORTEVAI | 20-04-2021 09:31