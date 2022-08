San José, Camila Giorgi fuori al primo turno

03-08-2022 00:23

Si ferma al primo turno l’avventura di Camila Giorgi al torneo di San José.

Nel torneo 500 in California la marchigiana è infatti stata eliminata dalla russa Veronika Kudermetova , testa di serie numero 9 e numero 19 del ranking WTA, sostituta all’ultimo dell’infortunata Garbine Muguruza e impostasi con il punteggio di 7-6(2), 4-6, 7-5.

Dopo aver ceduto il servizio già al primo game, Giorgi è riuscita a piazzare il controbreak all’ottavo gioco, perdendo però nettamente il primo parziale al tie break.

Trovata la parità nel secondo parziale, Giorgi non ha saputo sfruttare una palla break in apertura del terzo set in quello che è stato il punto di svolta del match: dopo aver tenuto il servizio, infatti, Kudermetova lo ha strappato a Camila, capace poi di riprendere la partita al 9° gioco con un altro break, ma l’azzurra si perde nuovamente, e definitivamente, sul 5-5, cedendo la battuta sul 5-6 per la russa.

Prosegue quindi il momento di appannamento per la numero 1 azzurra, reduce dall’eliminazione al primo turno anche a Wimbledon contro la polacca Frech.