Sanremo 2024, Annalisa: un cuore e due capanne tra Genoa e Carcarese, il club di cui è presidente

La cantante, tra le favorite al Festival con il brano "Sinceramente", è appassionata di calcio ed ha scritto l'inno ufficiale di un club ligure

07-02-2024 15:52

C’è da scommettere che se vincesse Sanremo, o salisse almeno sul podio, la sua “Sinceramente”, il brano che ha portato al Festival Annalisa Scarrone – in arte semplicemente Annalisa – lo si sentirebbe anche sugli spalti della gara di promozione ligure tra San Francesco Loano e Carcarese, match clou della prossima giornata del campionato dilettante della Liguria. Già perché Annalisa oltre ad essere una popsinger di serie A è anche un’appassionata di calcio e presidentessa onoraria di un club di Promozione per il quale ha anche scritto l’inno ufficiale.

Annalisa ha scritto l’inno della Carcarese

“Bianco come il pane, rosso come il vino. Carcarese alè”, recita il testo dell’inno che Annalisa ha scritto quando ancora frequentava il liceo e non aveva deciso di intraprendere la carriera di cantante. Si tratta di una squadra di un piccolo paese di nome Carcare, in provincia di Savona, con poco più di 5.000 abitanti. E’ qui dove Annalisa cresce e negli anni inizia ad appassionarsi al mondo del calcio seguendo proprio la Carcarese.

Sesto festival di Sanremo per Annalisa

Per Annalisa si tratta della sesta partecipazione al Festival di Sanremo, la prima risale al 2013. Il miglior piazzamento, fino ad oggi, resta il terzo posto ottenuto nel 2018 con ‘Il mondo prima di te’ ma la passione per la musica va di pari passo con quella per il pallone. L’inno ufficiale della Carcarese è stato anche intonato qualche tempo fa da Fiorello a ‘Viva Rai 2’.

Una hit di Annalisa scelta per la campagna abbonamenti del Genoa

Dal calcio minore a quello di serie A. Annalisa ha anche prestato la sua voce per il Genoa. Una delle sue hit di maggiore successo, “Bellissima”, era stata scelta dal Grifone per la campagna abbonamenti oltre ad essere intonato dalla Gradinata Nord rossoblù.

“Ho visto scene incredibili e veramente molto emozionanti. Il fatto che una canzone vada a finire nella curva di una tifoseria allo stadio è una cosa incredibile, per me è la realizzazione di un sogno. Io non sono tifosa, ma sono veramente felice e vi ringrazio“, aveva scritto Annalisa sui social.

Su twitter i fan di Annalisa hanno chiesto anche una versione speciale di “Bianco come il pane, rosso come il vino. Carcarese alè”, e sono stati accontentati direttamente da Sanremo. Sperando che la cosa, dopo il successo di tre giorni fa per 3-2 sul San Cipriano, porti fortuna per la gara col San Francesco Loano. La Carcarese è attualmente seconda in classifica a tre punti dalla capolista Praese.