Sanremo, Georgina Rodriguez: lady Ronaldo e i suoi segreti

Georgina Rodriguez è dal 2016 la compagna di Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse della Juve e della nazionale portoghese, uno dei più grandi campioni del calcio mondiale e il giocatore con l’ingaggio più alto di tutto il campionato italiano. Di lei si sa molto perché è una star di Instagram e perché non disdegna di apparire allo Stadium in occasioni delle partite di Ronaldo. Con il bomber bianconero ha intrecciato una bellissima storia che è culminata con la nascita della loro figlia Alana Martina, nata il 12 dicembre 2017. Tuttavia ci sono sempre tanti interrogativi su di lei e li abbiamo voluti condensare qua sotto.

Che mestiere fa oggi Georgina Rodringuez?

Oltre a fare la mamma, Georgina è anche una modella e soprattutto una influencer. Il suo profilo Instagram ha oltre 16 milioni di follower.

Quanto guadagna Georgina Rodriguez?

Se per Ronaldo l’ingaggio è cosa più o meno nota, per Georgina è un poco più difficile sapere quanti soldi guadagna con la sua attività di influencer. Tuttavia studi abbastanza recenti hanno stimato in circa 8,5euro il valore di un post sulla pagina Instagram di Georgina e in oltre 5 milioni di di dollari il suo patrimonio acquisito si qui. Però si tratta di stime.

Dove abita Georgina Rodringuez?

Ovviamente adesso abita a Torino insieme con Ronaldo. Una villa lussuossima sui colli che cingono il capoluogo piemontese. Pare sia la vicina di casa di Luciana Littizzetto e di John Elkann, due juventini doc.

Georgina Rodriguez e Ronaldo sono sposati?

I due sarebbero (condizionale d’obbligo) convolati a nozze in gran segreto a novembre 2019 in una località del Marocco

Quanto è alta Georgina Rodriguez?

Georgina è alta 1 metro e 70 e le sue misure sono 85-62-90.

Cosa faceva Georgina prima di diventare famosa?

Georgina Rodriguez ha umili origini, nonostante il padre avesse tentato la carriera di calciatore professionista. Ha sempre cercato l’indipendenza economica e per questo nel suo passato ci sono state esperienze come ragazza alla pari, addetta alle pulizie e commessa. Nello store Gucci di Madrid incontra CR7 ed è amore a prima vista!

Georgina sa parlare italiano?

In realtà la si è sentita parlare pochissimo in italiano. Appare spesso allo stadio, ma non ha rilasciato molte dichiarazioni. Wanda Nara, altra wag popolarissima e oggi protagonista in tv al Gf Vip ha recentemente dichiarato: “Anche a Georgina hanno chiesto di partecipare al GF, solo che non sa dire un conosce una parola d’italiano…”.

Adesso tocca a lei smentirla dimostrando tutto il suo valore sul palco di Sanremo.

