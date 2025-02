Sanremo, l'abbraccio di Alessia Marcuzzi al figlio, chi è Tommaso Inzaghi e che c'entra con l'inchiesta dell'Inter

Presente ieri all'Ariston, per la finale del Festival di Sanremo, Inzaghi jr che è finito suo malgrado nel calderone dell'inchiesta "Doppia Curva"

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Sanremo è finito ma il day after dà naturalmente ancora spazio alla festival della canzone italiana. Che ha un legame pure con il calcio, al di là dell’ospitata di Edoardo Bove. Sul palco accanto a Carlo Conti c’era anche Alessia Marcuzzi in qualità di co-conduttrice. A darle sostegno, presente in platea, era seduto il figlio Tommaso avuto dalla relazione con Simone Inzaghi. Ecco chi è il 23enne di Roma e cosa c’entra con l’inchiesta riguardante l’Inter.

Tommaso, figlio di Inzaghi e della Marcuzzi

Oggi Simone Inzaghi è un allenatore affermato, tra i più vincenti del calcio italiano. Ma 23 anni fa era un discreto attaccante in forza alla Lazio, sua squadra del cuore nella quale ha cominciato anche la sua carriera da tecnico. All’epoca il mister piacentino era sentimentalmente legato con Alessia Marcuzzi dalla quale ha avuto anche un figlio, Tommaso. Ieri quest’ultimo era al festival di Sanremo per sostenere la mamma presentatrice dell’ultimo appuntamento della kermesse.

La presentatrice, prima di iniziare la sua performance, ha chiesto a Carlo Conti di poter abbracciare Maria Venier, seduta in platea, per poi fare lo stesso con uno spettatore e, infine, tornando verso il palco, anche con il figlio Tommaso.

Cosa fa Inzaghi jr nel mondo del calcio

Non è un calciatore Tommaso Inzaghi ma fa comunque parte dello stesso mondo del papà. Il 23enne capitolino collabora con l’agente di calciatori Federico Pastorello, titolare dell’agenzia P&P Sport Management. Dopo la laurea ottenuta in Business dei media a Londra all’università di Westminster, il giovane Inzaghino ha dapprima lavorato come scout per poi diventare agente Fifa nello scorso giugno. Peraltro è anche cofondatore dell’agenzia di eventi e intrattenimento Gipsy Tales.

Il suo ruolo nell’inchiesta sull’Inter

Il nome di Tommaso Inzaghi è finito nelle cronache di questi giorni anche per vicende torbide. Ci riferiamo all’inchiesta “Doppia Curva” con le intercettazioni telefoniche che vedono al centro Giuseppe Caminiti, detto Pino, il signore dei parcheggi di San Siro, in carcere da ottobre. Tra i tanti “amici” di Pino ci sono anche i due Inzaghi – padre e figlio – con quest’ultimo al quale è stato chiesto un biglietto last minute per Inter-Lazio. “Mi hai sempre dato una mano, cercherò sempre di farti un favore” si ascolta dalla voce di Inzaghi jr.