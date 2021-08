Sara Errani pensa al ritiro: "Ogni anno è sempre più dura"

Nulla da fare per Sara Errani, che esce al primo turno degli Us Open, sconfitta nettamente in due sete dalla russa Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-3, 6-2.

Per la finalista del Roland Garros 2012, attuale numero 106 del mondo, va quindi in archivio un’altra stagione deludente.

Il mirino è già indirizzato sulla prossima, ma a 34 anni Sara deve fare i conti con gli inevitabili acciacchi.

Intervistata al termine del match Errani non ha escluso l’ipotesi del ritiro: “Potevo vincere qualche game in più, ma ho sofferto il suo gioco molto aggressivo” le parole della ex numero 5 del ranking Wta.

“Non è facile tracciare il bilancio della mia stagione. Potrebbe essere pessimo perché sono molto esigente con me stessa, ma valutando la mia condizione non posso lamentarmi. Mi piacerebbe tornare tra le prime 100, ma ogni mattina quando mi sveglio mi fa male da qualche parte. Il tennis per me è passione più che lavoro, sono consapevole di essere una privilegiata, ma devo anche fare i conti con le mie condizioni. Giocare sempre è il mio sogno, però gli anni passano”,.

OMNISPORT | 31-08-2021 07:30