Sara Errani, parole al miele per Jasmine Paolini: "Devo dirle grazie, ma anche lei dovrebbe"

La tennista azzurra dedica un messaggio speciale alla compagna di doppio (e di vittorie), protagonista di "Jasmine Paolini. Il mio anno, la mia storia": parole al miele

Dopo un anno che le ha viste protagoniste assolute, certificato anche dal titolo di miglior doppio ai WTA Awards di pochi giorni fa, Sara Errani dedica un sentito e bel pensiero alla compagna di mille battute (e vittorie), nonché numero 4 del ranking femminile, Jasmine Paolini.

Errani grata alla Paolini

Sara Errani omaggia Jasmine Paolini dedicandole pensieri carichi di gratitudine. La più esperta delle due tenniste azzurre, fresche nominate miglior doppio ai Wta Awards, si lascia andare a parole emozionati al termine di un anno ricco di soddisfazioni e di emozioni da vivere insieme. Estrapolato da Jasmine Paolini. Il mio anno, la mia storia, di Sky Sport, il messaggio conferma l’ottimo rapporto tra le due, che condividono il campo nel doppio dal 2022.

“Mi ha aiutato a esaudire i miei sogni”

“Devo certamente dire grazie a Jasmine, perché mi ha aiutato a esaudire dei sogni che avevo ancora nel cassetto. Ma devo dirle grazie anche per lo sforzo che ha fatto. So bene quanto sia dura giocare il singolo e il doppio. Non è per nulla semplice, perché ci sono situazioni in cui magari vorresti riposarti e ricaricare, ma lei ha sempre dato tanta priorità anche al doppio. Non era una cosa scontata ed è da tenere in conto”, si è confessata la Errani.

“Anche Jasmine deve chiedermi grazie”

Nel proprio intervento, Sara si prende poi anche i propri meriti sullo splendido percorso che ha visto le due azzurre centrare l’oro olimpico a Parigi nel doppio, oltre ai successi nel WTA 500 di Linz, gli Internazionali d’Italia e il China Open: “L’anno scorso a Parigi ho visto la possibilità di poter fare questo percorso. Diciamo che l’ho visto dentro di me. Per questo motivo, però, è Jasmine che deve ringraziare me…“.