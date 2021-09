Sarri: "Abbiamo fatto passi in avanti"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato senza fare drammi il ko in Turchia con il Galatasaray: “Abbiamo fatto un passo in avanti enorme rispetto alla gara contro il Milan, abbiamo fatto un’ottima gara contro un’ottima squadra che in casa è ancora più forte”.

“Abbiamo perso per un errore che nel calcio ci sta, ma non abbiamo mai rischiato nulla e rispetto alla gara col Milan siamo stati più corti e stretti e subito meno ripartenze, concedendo poco. Dobbiamo migliorare in costruzione ed essere più pericolosi, attacchiamo poco gli spazi, solo Immobile lo ha fatto e gli attaccanti esterni possono muoversi di più senza palla e alzare il livello della pericolosità”.

OMNISPORT | 16-09-2021 21:51