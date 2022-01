"Sarri ma non lavoravi in banca?" L'indice di liquidità scatena il web

10-01-2022 11:54

Quella frase pronunciata a mezza bocca dopo la sconfitta con l’Inter sta facendo il giro del web. Era sconsolato Maurizio Sarri sia per il ko di San Siro, sia per l’immediato futuro sul mercato ed ha detto”siamo bloccati dall’indice di liquidità che non si capisce bene che c…o sia. La società sa che c’è bisogno di qualcosa, serve qualcosa in più anche a livello numerico. Ci sono tanti giocatori ma qualcuno non è adatto al nostro gioco”. Un’ammissione di impotenza, sotto certi versi, ma possibile che l’allenatore biancoceleste che oggi compie 63 anni e che prima di dedicarsi al mestiere di allenatore lavorava in banca – non sappia cos’è l’indice di liquidità?

I tifosi scatenati sui social per la battuta di Sarri

Fioccano le reazioni su twitter: “Significa che devi dire al tuo presidente de mette le mani in tasca e caccia li sordi e metterli in cassa” o anche: “Meno male che lavorava in banca.. sbruffone.. pallone gonfiato..” oppure: “Sarri ha lavorato in banca, sa benissimo cosa è l’indice di liquidità, che non è versare di certo del liquido sul proprio indice. Facendo così non risponde alle domande di mercato, che lui stesso ha detto lo annoia molto”

C’è chi osserva: “per me ha voluto soltanto ribadire due cose: come strumento di controllo, l’indice di liquidità non serve a nulla; il mercato va fatto a partire da ora come previsto, senza se e senza ma” oppure: Lo ha detto veramente Murizio Sarri, ridendo, ma con il tono di chi rispondendo all’ennesima domanda sul mercato con il sorriso sulle labbra si toglie il peso sullo stomaco causato dall’immobilismo della Lazio, sia in entrata che in uscita”

Il web è scatenato: “Ci auguriamo tutti che l’indice di liquidità non rovini il tuo compleanno!” e infine: “Quel “molti giocatori non sono adatti a giocare così” di Sarri un po’ mi fa tremare. Sperando che si riferisca ai molti fuori dal progetto e quasi per nulla utilizzati e non ad alcuni “vecchi” titolari”

Cos’è l’indice di liquidità

Se davvero Sarri non lo sapesse ecco cos’è l’indice di liquidità, varato nel 2015 dalla Figc tra i vari criteri all’interno del sistema di controlli economico-finanziari “per determinare l’eventuale carenza finanziaria, è calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC)”. In sostanza, quindi, si tratta di un indice che dimostra quando un club sia in grado di poter rispettare i propri impegni finanziari a breve termine. in caso di mancato rispetto della misura minima, “la Co.Vi.So.C. blocca il calciomercato in entrata dei singoli club che per ovviare possono ricapitalizzare o sbloccare gli acquisti tramite cessioni.

