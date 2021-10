Sarri manda la Lazio in ritiro

24-10-2021 19:23

Lazio in ritiro dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Verona in Serie A. E’ questa la decisione di Maurizio Sarri e del club capitolino dopo il ko subito al Bentegodi: la misura durerà almeno fino alla partita di mercoledì contro la Fiorentina.

“La società ha deciso per il ritiro quindi questo tempo lo sfrutteremo insieme”, sono le parole di Ciro Immobile, riportate dal Corriere dello Sport. Lo stesso Sarri dopo il match era stato molto duro: “Ci siamo sciolti come neve al sole”.

OMNISPORT