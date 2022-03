Sassuolo: al Milan piace Scamacca e ci prova

19-03-2022 08:55

Il Milan fa sul serio per Gianluca Scamacca. Nonostante le ultime notizie di un eventuale “blindaggio” dell’attaccante da parte del Sassuolo, fino al 2026 (quindi di un altro anno rispetto alla scadenza del suo contratto), l’intenzione dei rossoneri è quella di farsi trovare pronti subito dopo la pausa per la Nazionale, per un’offerta che convinca il club emiliano a fare a meno del giocatore.

Secondo fonti vicine al club, ci sono già stati alcuni contatti tra le due società nei giorni scorsi, ma nei prossimi incontri si capirà la reale attuabilità dei piani, soprattutto dal punto di vista economico.

OMNISPORT