Sassuolo, Alessio Dionisi sarà il nuovo allenatore

In mattinata, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha annunciato la rottura con il tecnico: “Per noi Dionisi è un capitolo chiuso. Non mi interessa di lui e della Sampdoria, io mi comporto diversamente. Ora se non vi dispiace sono partito da un’ora per le vacanze e non ho altro da aggiungere su questo argomento“.

Alla fine, invece, Dionisi è diventato l’allenatore del Sassuolo. L’Empoli, nei prossimi giorni, potrà scegliere un giocatore del club neroverde fra una serie di opzioni a disposizione: è questo l’accordo tra le due società. La Sampdoria dovrà cambiare obiettivo.

OMNISPORT | 10-06-2021 19:10