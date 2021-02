Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali

La formazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Sassuolo e Bologna chiudono il sabato di Serie A. La squadra di De Zerbi si trova all’ottavo posto in classifica, mentre il Bologna insegue soltanto al 13esimo posto, con una situazione ancora deludente.

De Zerbi schiera sempre il suo 4-2-3-1, con Caputo unico riferimento offensivo ed il tridente composto da Berardi, Lopez e Djuricic alle sue spalle. Magnanelli e Locatelli la diga in mediana. In difesa c’è Rogerio sulla sinistra.

Mihajlovic si affida ancora a Barrow come prima punta, facendo fuori Palacio. Sansone e Orsolini larghi in attacco. Svanberg e Dominguez a centrocampo, mentre Hickey si riprende il suo posto come terzino sinistro.

OMNISPORT | 20-02-2021 20:23