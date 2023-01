Sassuolo, Carnevali: "Mi dispiace per la Juventus"

22-01-2023 16:47

L’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN in merito alla penalità di 15 punti ricevuta dalla Juventus in merito all’inchiesta plusvalenze.

Queste le parole di Carnevali, che si dice dispiaciuto per quanto successo ai bianconeri:

“Mi dispiace, fa male per il nostro sistema. Speriamo che possa dare la possibilità di ripartire, come calcio italiano siamo in difficoltà. Preoccupati? Ho letto del Sassuolo soltanto sui giornali. Noi non c’entriamo nulla, non so da dove sia uscita”.

Il Sassuolo è da sempre molto vicina alla Juventus in sede di calciomercato.