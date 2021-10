Sassuolo, Carnevali rassicura i tifosi su due top player

Il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a margine dell’evento del Festival dello Sport di Trento, parlando dei due giovani più importanti in casa neroverde, ovvero Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Carnevali ci ha tenuto a rassicurare tutti i tifosi del fatto che il duo, ormai nel giro della Nazionale maggiore, rimarranno in Emilia fino al termine della stagione. Queste le sue parole:

“Raspadori per noi è un giocatore importante. L’Inter è interessata, ma la volontà nostra, soprattutto per i giovani come Raspadori e Scamacca è di tenerli con noi. A gennaio non c’è nessuna possibilità, né per l’Inter e né per gli altri club. Parlare di giugno invece è ancora presto. È chiaro che noi siamo una società che deve far conto anche del risultato economico”.

OMNISPORT | 09-10-2021 20:50