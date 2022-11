Sassuolo, Dionisi: "Atteggiamento sbagliato col Bologna, nervosi sin da subito"

12-11-2022 23:51

E’ un Alessio Dionisi profondamente rammaricato quello che si presenta di fronte a microfoni e taccuini al termine del match di Bologna perso 3-0 dal suo Sassuolo contro la formazione di Thiago Motta.

Intervistato da Dazn, il tecnico neroverde ha commentato: “Avremmo voluto mettere in campo un atteggiamento diverso. Ora, non voglio scaricare tutto sui giocatori ma non abbiamo trovato l’approccio giusto. Ci siamo innervositi sin dai primi minuti di gioco e questo ha favorito il Bologna, che non ha creato più di tanto, ma quello che ha fatto è bastato per vincere la partita. La sosta? Per noi arriva nel momento giusto. Ad ogni buon conto, è un vero peccato aver finito così”.