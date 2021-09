Sassuolo, Dionisi: "Devo fare mea culpa"

Il Sassuolo esce sconfitto dal Mapei Stadium, perdendo 1-0 contro il Torino di Juric con un gol di Marko Pjaca, giocatore a lungo infortunato e dalle potenzialità inespresse. Ai microfoni di DAZN, il tecnico dei neroverdi spiega così la sconfitta:

“Loro hanno meritato la vittoria nelle occasioni che hanno creato, peccato perché eravamo partiti bene. Dovevamo continuare a giocare da squadra, siamo stati troppo frenetici in determinate occasioni. Comunque non abbiamo mollato fino alla fine, nel finale il loro portiere ha fatto un miracolo, però devo fare in primis il mea culpa, ma non ci fasciamo la testa. Andiamo avanti. Nel secondo tempo non abbiamo avuto occasioni, ma non davamo la sensazione di subire. Siamo arrivati un po’ stanchi nel finale, ma non posso lamentarmi dell’atteggiamento. Abbiamo sbagliato qualcosina, ma in primis io. Magari dovevamo verticalizzare un po’ meno. Oggi dovevamo giocare ancor di più da squadra. È stata una partita alla pari”.

OMNISPORT | 18-09-2021 00:01