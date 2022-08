Sassuolo, Dionisi si augura di non veder partire altri giocatori

06-08-2022 15:42

Il mercato continua a tenere banco in casa Sassuolo, squadra fucina di talenti che nelle prossime settimane, sotto l’insistenza e i milioni delle big d’Italia e non solo, potrebbe veder partire alcuni dei suoi gioielli più rappresentativi.

In merito a questo scenario, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Modena, si è espresso con una certa qual preoccupazione anche l’allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi.

“Questi siamo e con questi inizieremo. Poi da qui al 31 agosto mi auguro che non esca nessuno, ma se uscirà qualcuno sarà sicuramente sostituito. Non mi sorprenderei se arrivasse qualcuno per completare” ha affermato il tecnico del Sassuolo.

“La perdita di Traoré non è da poco, sia per ruolo che per le qualità del giocatore. Junior ha fatto un girone di ritorno molto molto positivo, è un peccato non averlo. Speriamo rientri presto, ma su un innesto non chiudo la porta” ha chiosato Dionisi.