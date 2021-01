Sassuolo-Genoa, infortunato Berardi: dubbio per la Juventus

Non è iniziata bene la gara contro il Genoa, per il Sassuolo di De Zerbi. Difficoltà a creare occasioni pericolose prima, infortunio di Domenico Berardi poi. Il giocatore neroverde è infatti finito k.o. nel primo tempo a causa di una contrattura muscolare ed è stato sostituito da Defrel.

Mister De Zerbi aspetterà buone nuove da parte dello staff medico in vista del proseguo di campionato, allo Stadium contro la Juventus, una sfida che Berardi ha quasi sempre saltato in carriera a causa di infortuni e squalifiche: condizioni da valutare in vista della trasferta in terra piemontese.

Stagione assolutamente positiva quella di Berardi fin qui, tra le sue migliori: sette gol e quattro assist nella prima parte della Serie A 2020-2021, con una sola gara saltata, quella contro il Napoli vinta comunque dai compagni di squadra per 2-0.

Otto gare contro la Juventus per Berardi, con cinque sconfitte, due pareggi e una vittoria: nelle altre sei occasioni in cui il Sassuolo ha sfidato i bianconeri, il classe 1994 è rimasto fuori per squaliche e infortuni, la big di fatto con cui ha avuto meno a che fare durante la sua carriera.

OMNISPORT | 06-01-2021 16:25