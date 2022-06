Sassuolo, Maxime Lopez guarda oltre: "Forse è ora di cambiare"

19-06-2022 17:38

Maxime Lopez medita di lasciare il Sassuolo. E’ quanto emerso dopo la sua intervista al quotidiano francese Le Provence. L’ex Olympique Marsiglia, da due anni in Italia, è stato protagonista ancora una volta di un’ottima stagione in maglia neroverde e, come prevedibile che fosse, ha attirato le attenzioni di numerosi club di Serie A quali Roma, Lazio e Fiorentina.

“Detto francamente – ha detto il centrocampista classe 1997 – mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare. Al Sassuolo sto bene, parlo italiano e la cosa aiuta nella vita di tutti i giorni. Mi sento come a Marsiglia. Non so se sia il momento, staremo a vedere. Molti club hanno dimostrato interesse nei miei confronti e al Sassuolo fanno molto comodo le plusvalenze. Vedremo quel che arriverà, anche se finora non c’è niente di concreto. E, in ogni caso, se e quando ci sarà, mi prenderò il tempo necessarioper pensarci su”.

