Sassuolo-Napoli, Dionisi: "Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti"

30-11-2021 14:14

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Napoli valido per il turno infrasettimanale di Serie A. Il Sassuolo è imbattuto da due sfide contro il Napoli in Serie A (1V, 1N) e potrebbe evitare la sconfitta per tre partite di fila nel massimo campionato per la prima volta contro i partenopei.

Ecco le parole di Dionisi:

“Vorrei rivedere la stessa attenzione di San Siro. Abbiamo parlato ieri con la squadra, abbiamo parlato di attenzione, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli. Domani dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista. Ci concentriamo molto sul gioco ma non si valuta il fatto che spesso si fa gol su una riconquista, su una palla persa riconquistata, riaggredita ed effettivamente siamo stati bravi perché a Milano non abbiamo aggredito alto, le qualità del Milan e domani del Napoli non ce lo permetteranno nuovamente, ma se saremo compatti poi è più facile”.

Poi un commento su Spalletti, sul Napoli e sull’assenza di Osimhen:

“Spalletti non vedo l’ora di conoscerlo. Ne ho sentito parlare tantissimo, lo apprezzo e lo ammiro per i risultati e per la personalità che ha. Come lui io ho avuto la fortuna di passare da Empoli e sono toscano. Sarà un piacere stringergli la mano, poi giocano fortunatamente i giocatori. Non lo devo spiegare io il Napoli, ha giocatori importanti. Senza Osimhen, c’è Mertens che ha trovato continuità e sta ricoprendo un ruolo che aveva già fatto a Napoli. Hanno caratteristiche diverse: Osimhen è finalizzatore e allungava le squadra, Mertens fa giocare di più, ma sono due giocatori importanti”.

Infine una parola sulla classifica dei neroverdi:

“Confermo quello che ho già detto: ci meritiamo la classifica che abbiamo, anzi, era quasi insperata prima di Milano. Sappiamo che abbiamo ottenuto meno delle prestazioni fatte ma non è sfortuna, ognuno ha quel che si merita”.

