Sassuolo-Salernitana, prima storica partita diretta da un arbitro donna

28-09-2022 15:30

In Europa è già successo di vedere un fischietto femminile arbitrare una partita di calcio di uomini: la francese Stephanie Frappart infatti, ha addirittura diretto una partita di Champions League e una finalissima di Supercoppa Europea nel 2019.

Questo weekend invece, Maria Sole Ferrieri Caputi, farà la storia in Serie A, essendo la prima donna ad arbitrare nel massimo campionato italiano e che rappresenta il primo vero passo concreto dal punto di vista dell’uguaglianza in questa professione.

La scelta definitiva di Maria Sole Ferrieri Caputi è figlia del merito, come hanno sempre stabilito e affermato i vertici arbitrali dal presidente Trentalange al designatore Gianluca Rocchi. Per il fischietto della sezione di Livorno finora 23 gare in C, 3 in serie B, una coppa Italia e Quarto Uomo in Monza-Udinese alla terza.

La gara designata, stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere Sassuolo-Salernitana, domenica, con calcio d’inizio alle ore 15.