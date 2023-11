Saudi League, Ronaldo da record fa volare l’Al Nassr, bene anche Tatarusanu

L'Al Nassr vince la terza partita consecutiva: Cr7 insegue il primato. Gerrard spreca l'occasione di superare Benzema, Tatarusanu in striscia positiva

05-11-2023 12:11

E’ sempre di più sfida a due nella Saudi League: dopo la vittoria dell’Al Nassr – per 2-0 sull’Al Khaalej – Ronaldo e compagni inseguono incessantemente il primato in classifica dell’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic, portandosi al secondo posto a quota 28. Terza vittoria di fila per l’Al Nassr: il fuoriclasse portoghese apre le marcature segnando il suo 12esimo gol stagionale. Completa il lavoro Laporte che chiude la gara al 56′ con la rete del 2-0. In campo ieri anche l’ex viola Tatarusanu che aiuta l’Abha a vincere grazie ai suoi interventi. Il riassunto delle gare della dodicesima giornata del campionato arabo.

Ronaldo da record, l’Al Nassr tenta l’aggancio all’Al Hilal

Nonostante i suoi 38 anni, CR7 continua ad essere fondamentale e inarrestabile: nella gara vinta per 2-0 dall’Al Nassr il portoghese è stato protagonista assoluto e premiato come uomo partita. 12 gol in 11 partite giocate e 26 reti totali nel campionato saudita.

Grazie alla terza vittoria consecutiva, l’Al Nassr tenta sempre di più l’aggancio all’ Al Hilal – l’altra squadra rivale di Riyadh – e si porta a -4 dal primo posto ed a +4 dal terzo. Cristiano Ronaldo raggiunge anche il primato nella classifica dei capo cannonieri, seguono Mitrovic dell’ Al Hilal a quota 9 e il suo compagno di squadra Talisca a quota 8.

Continua il calvario per Gerrard. Tatarusanu salva l’Abha

Nelle altre gare della giornata di ieri si segnala lo 0-0 per l’Al Ettifaq di Gerrard contro l’ultima in classifica, l’Al Raed. Il tecnico inglese non sfrutta l’occasione di superare in classifica Benzema e compagni – dopo la loro sconfitta per 1-0 contro l’ Al Shabab – ma aggancia comunque l’Al Ittihad portandosi a quota 21 punti e raggiungendo il 7° posto in classifica.

Arriva invece il secondo successo consecutivo per l’Abha di Tatarusanu, che batte 3-2 l’Al Akhdood – grazie agli interventi provvidenziali del portiere – e si rilancia in classifica portandosi al 12esimo posto.

Le ultime gare della dodicesima giornata di Saudi League PRO

