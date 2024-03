Saudi League: Ronaldo implacabile, tifosi Al Ahli lanciano oggetti alla sua esultanza

CR7 continua ad essere preso di mira dai tifosi avversari che lo vessano ad ogni gara. Stavolta il portoghese è stato vittima di un tiro al bersaglio

16-03-2024 11:57

Il cattivo rapporto di Cristiano Ronaldo con il pubblico saudita aggiunge un nuovo capitolo: durante la vittoria in trasferta dell’Al Nassr per 1-0 sull’Al Ahli, un bicchiere è stato lanciato dalla tribuna dei tifosi avversari, durante la celebrazione del gol, nel tentativo di cogliere il portoghese; un tifoso dell’Al Ahli ha mancato per una questione di centimetri il CR7 ma ha colpito il suo compagno di squadra Otavio che gli era accanto. Dalla squalifica del portoghese per la risposta volgare ai nuovi episodi accaduti a Ronaldo contro i tifosi avversari in Saudi League.

Saudi League, i tifosi dell’Al Ahli provano a colpire Ronaldo

Erano passati circa 41 minuti dall’inizio del primo tempo. CR7 aveva appena segnato un gran gol in rovesciata ed è andato a festeggiare vicino ad una delle tribune occupate dai tifosi della squadra locale, scatenandone l’ira. I suoi compagni di squadra sono andati ad abbracciarlo quando i tifosi avversari hanno lanciato dall’alto un bicchiere pieno in testa Otavio, suo compagno di squadra, nel tentativo di colpire Cristiano Ronaldo.

Già un paio di settimane fa, Ronaldo aveva risposto a grida simili con un gesto in tribuna che gli era valso una giornata di squalifica nel campionato locale.

Saudi League, Otavio non è riuscito ad evitare l’impatto

Il calciatore aggredito dal bicchiere pieno non è comunque riuscito ad attutire l’impatto nonostante lo abbia visto arrivare in aria, ha preso un bel colpo ed è rimasto disteso a terra per vari minuti. Tuttavia, nonostante le lamentele di Ronaldo e dei suoi compagni di squadra verso i tifosi avversari, questi hanno continuato a lanciare molti altri oggetti. Come se non bastasse, il gol è stato poi annullato per fuorigioco.