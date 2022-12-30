SBK, presentata la griglia del Mondiale 2023

A due mesi dal Round inaugurale di Phillip Island è stata ufficializzata l’entry list provvisoria del 2023, il Mondiale SBK ha 36 tappe in programma: tra i 23 piloti ci sono conferme nei Team più importanti e qualche novità nelle squadre indipendenti, con Alvaro Bautista a caccia della riconferma con la Ducati e Toprak Razgatlioglu e Jonathan Ream impegnati a scalzarlo alla guida di Yamaha e Kawasaki; il vessillo tricolore sarà difeso da Michel Rinaldi (Ducati Aruba), Andrea Locatelli (Yamaha), Axel Bassani (Ducati Racing), Lorenzo Baldassarri (Yamaha GMT94) e Danilo Petrucci (Ducati Barni).
Ecco l’elenco della griglia 2023:
1 19 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4R Aruba.It Racing – Ducati
2 21 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati Panigale V4R Aruba.It Racing – Ducati
3 54 Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha YZF R1 Yamaha WorldSBK Team
4 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 Yamaha WorldSBK Team
5 22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK
6 65 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK
7 7 Iker Lecuona ESP Honda CBR1000 RR-R Team HRC
8 97 Xavi Vierge ESP Honda CBR1000 RR-R Team HRC
9 45 Scott Redding GBR BMW M 1000 RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
10 60 Michael van der Mark NED BMW M 1000 RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
11 47 Axel Bassani ITA Ducati Panigale V4R Motocorsa Racing
12 31 Garrett Gerloff USA BMW M 1000 RR Bonovo Action BMW
13 76 Loris Baz FRA BMW M 1000 RR Bonovo Action BMW
14 77 Dominique Aegerter SUI Yamaha YZF R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
15 87 Remy Gardner AUS Yamaha YZF R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
16 5 Philipp Oettl GER Ducati Panigale V4R Team GoEleven
17 66 Tom Sykes GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing
18 9 Danilo Petrucci ITA Ducati Panigale V4R Barni Spark Racing Team
19 28 Bradley Ray GBR Yamaha YZF R1 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team
20 35 Hafizh Syahrin MAS Honda CBR1000 RR-R MIE Racing
21 51 Eric Granado BRA Honda CBR1000 RR-R MIE Racing
22 52 Oliver Konig CZE Kawasaki ZX-10RR Orelac Racing Verdnatura
23 34 Lorenzo Baldassari ITA Yamaha YZF R1 GMT94 Yamaha