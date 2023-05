SBK, prosegue il sodalizio Ducati-Bautista

Lo spagnolo campione del mondo, reduce dalla tripletta ad Assen, correrà in rosso nel 2024.

04-05-2023 21:17

Prosegue il matrimonio tra la Ducati e il campione in carica della Superbike Alvaro Bautista, al servigio di Borgo Panigale anche per il 2024.

Ad annunciare il prolungamento del contratto la stessa Ducati, cui il pilota spagnolo ha regalato la 400a vittoria in SBK con la tripletta di Assen, firmata nello scorso fine settimana, queste le parole del dg Luigi Dall’Igna: “La vittoria del titolo mondiale, ma anche questo strepitoso inizio di stagione, sono la dimostrazione del momento magico che sta attraversando Alvaro Bautista. E’ un pilota di esperienza e di grande talento e con la nostra Panigale V4 R ha trovato un equilibrio fantastico che gli permette di fare la differenza. Siamo perciò davvero molto contenti di poter proseguire con lui anche nel 2024. Ora l’obiettivo è quello di restare concentrati sulla stagione in corso e cercare di mantenere in futuro il trend positivo”.

Un anno fa il 38enne spagnolo aveva vinto il campionato con 16 successi e 31 podi, ritornando a vestire i colori di Aruba.it e Ducati dopo l’esordio in SBK nel 2019, in cui concluse in seconda piazza alle spalle di Jonathan Rea; eccetto la gara SuperPole di Mandalika, nel 2023 Bautista ha sempre conquistato il primo gradino del podio, imprimendo un passo (174 punti) che spiazza i vari Razgatlioglu e Rea.

Così ha espresso la sua soddisfazione Alvaro Bautista, vincitore nel 2006 della classe 125: “Dopo 21 anni trascorsi nell’élite del motociclismo mondiale, tra i paddock di MotoGP e Superbike, mi sento in uno stato di forma eccellente, sia dal punto di vista fisico che mentale. Posso affermare di essere nel momento migliore della mia carriera: mi diverto moltissimo a guidare la moto e ho il piacere di lavorare con un team che considero la mia seconda famiglia. Sono felice di rimanere con il team Aruba.it Racing–Ducati, con cui ho sempre avuto un rapporto stupendo. Sono contento che anche loro mi vogliano ancora, anche se sono un po’ vecchio: voglio continuare a ottenere grandi risultati”.