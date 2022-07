SBK: Razgatlioglu vince a Donington, cade Bautista

16-07-2022 16:28

Toprak Razgatlioglu ha vinto gara 1 del round di Gran Bretagna del Mondiale di Superbike. Il pilota turco della Yamaha a Donington Park ha preceduto le due Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes.

Il leader del Mondiale, il centauro della Ducati Bautista, è caduto mentre era secondo: un brutto colpo in chiave Mondiale, lo spagnolo perde il tutto il vantaggio che aveva in classifica. Ottimo quinti posto per Axel Bassani.

Ordine di arrivo (primi dieci)

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha

2 65 REA Jonathan Kawasaki

3 22 LOWES Alex Kawasaki

4 45 REDDING Scott BMW

5 47 BASSANI Axel Ducati

6 21 RINALDI Michael Ruben Ducati

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha

8 7 LECUONA Iker Honda

9 76 BAZ Loris BMW

10 55 LOCATELLI Andrea