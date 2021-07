Sbk, Rea torna a dominare. Secondo Redding

Jonathan Rea torna a dominare in Superbike. Il centauro della Kawasaki dopo gara 1 e gara sprint si è aggiudicato anche gara 2 del round olandese sul tracciato di Assen. Sul podio con lui Scott Redding (Ducati) e Locatelli (Yamaha).

Caduta al via per Razgatlioglu, che ha pagato un errore del compagno di scuderia Gerloff e ha perso punti preziosissimi per il Mondiale, di nuovo indirizzato verso il britannico che ora ha 37 punti di vantaggio in classifica generale.

OMNISPORT | 25-07-2021 15:48