Scalvini, Zaniolo e Scamacca: la challenge è un flop. E il web si scatena

I tre azzurri Scalvini, Zaniolo e Scamacca protagonisti di una sfida social non proprio riuscitissima. I tifosi attaccano: "Piedi da prima categoria"

12-10-2023 12:05

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Scalvini, Zaniolo e Scamacca si sono resi protagonisti di una ‘challenge‘ dall’esito disastroso. Certo, si tratta di un simpatico video che i tre calciatori della Nazionale italiana hanno realizzato per motivi pubblicitari, ma le critiche del web sono state dure. “Con questi piedi saltiamo anche il prossimo Mondiale” hanno commentato i tifosi sui social.

Scalvini batte Zaniolo e Scamacca. Ma la sfida è un flop

La ‘perfect line challenge‘ è una sfida social che consiste nel centrare – in questo caso – una bottiglietta d’acqua col pallone seguendo la linea bianca tracciata sul campo. Protagonisti della sfida sono stati i tre Azzurri Scalvini, Zaniolo e Scamacca. A vincere è stato – a sorpresa – il difensore dell’Atalanta, che ha battuto il centrocampista dell’Aston Villa ex Roma e il compagno di squadra, attaccante di professione. Nulla di cui vantarsi, però: nonostante la distanza dalla bottiglia tutt’altro che siderale, i tre nazionali non l’hanno di fatto quasi mai colpita.

Italia, mira da rivedere: pioggia di critiche sui social

Per quanto il video postato sui vari social newtork fosse dai contenuti evidentemente leggeri, la reazione dei tifosi dell’Italia, ancora scottati dalle due mancate partecipazioni di fila al Mondiale, è stata seria. Molto seria. “Io fossi stato il social media manager non lo avrei pubblicato sinceramente” scrive un utente su Instagram. Gli fa eco ‘avantiflavio’: “Baggio la faceva cadere solo guardando la bottiglietta”. “La descrizione perfetta del livello della nazionale in un minuto di video” aggiunge ‘rewillow7’.

L’Italia si prepara a un doppio test importante, tifosi sconfortati

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara a un doppio impegno delicatissimo in vista delle qualificazioni agli Europei del 2024. Sabato la sfida casalinga con Malta, quindi martedì 17 la trasferta da brividi in Inghilterra. Dopo questa challenge, i tifosi sono pessimisti: “Con questi piedi saltiamo anche il prossimo Mondiale” commenta clemensespo.

“Non andremo da nessuna parte per i prossimi anni, purtroppo è la verità, facciamo ridere” rincara Marco. “Ecco perché non ci qualifichiamo mai… Piedi da Prima Categoria a scendere” commenta fcalandra_jr. Ma c’è chi prova a stemperare gli animi: “Sconsiglio vivamente di giudicare un giocatore da questi video”.