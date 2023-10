Euro 2024 Italia-Malta Spalletti, lo show in conferenza non basta: sabato in campo col “trio Sassuolo”

L’Italia torna in campo sabato sera contro Malta per provare a conquistare punti fondamentali per la qualificazione agli Europei 2024: Spalletti ha conquistato tutti, ma ora deve dare risposte anche sul campo

10-10-2023 17:58

E’ il momento della verità. Il cammino dell’Italia in queste qualificazioni per Euro 2024 racconta di soli 7 punti conquistati in 4 partite. La possibilità di strappare il pass per il torneo continentale è assolutamente alla portata ma dopo la rivoluzione d’agosto con l’addio di Roberto Mancini e l’arrivo di Luciano Spalletti, ora comincia a essere vietato commettere altri passi falsi.

Luciano ha già conquistato tutti

Luciano Spalletti è reduce da un sogno chiamato scudetto, quello che è stato capace di riportare a Napoli dopo 33 anni di astinenza. E che ci fosse la sua “mano” nel pilotare gli azzurri verso quel traguardo era evidente prima e lo è diventato ancora di più dopo le prime giornate della nuova stagione e la crisi che i partenopei stanno vivendo sotto la guida di Rudi Garcia.

In nazionale il tecnico toscano sembra aver fatto già il pieno di consensi. L’ultimo periodo sotto la gestione di Roberto Mancini era sembrato spento e privo di entusiasmo. Ora invece si respira una nuova aria in casa Azzurri.

Spalletti: lo show in conferenza stampa

Comunicatore efficace, a modo suo, forse lontano dalla retorica di un allenatore distaccato nei confronti della stampa. Sia chiaro anche Spalletti ha avuto (e probabilmente avrà ancora) i suoi problemi con i media ma la sua comunicazione è sempre stata senza filtri ed interamente basata sul calcio. Lo ha dimostrato anche nella conferenza stampa di ieri, con il video della sua spiegazione con tanto di grafico tra divertimento, fatica e “rottura di co….” ha fatto il giro dei social con i tifosi del Napoli in veste di nostalgici.

Italia-Malta: trio d’attacco in versione Sassuolo

Spalletti spera fino alla fine di poter recuperare Federico Chiesa. Il giocatore della Juve potrebbe essere risparmiato in vista del match con Malta per poi essere della partita martedì contro l’Inghilterra. Ma assenze a parte, già nella sfida con Malta per gli azzurri è arrivato il momento di cambiare marcia e non solo sotto il profilo dei risultati. Gli azzurri sono chiamati anche a una prestazione che faccia dimenticare le ultime uscite decisamente poco felici.

Nella gara in programma sabato al San Nicola di Bari, il tecnico toscano potrebbe puntare su un trio d’attacco in versione Sassuolo con Berardi e i due ex Scamacca e Raspadori.

