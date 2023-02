Quando il club smise di pagarlo, Negreira minacciò l’allora presidente blaugrana Bartomeu di rivelare pubblicamente le irregolarità: il ricatto in un fax pubblicato oggi da El Mundo

17-02-2023 10:59

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nonostante i tentativi del Barcellona di minimizzare, si allarga lo scandalo che vede coinvolti il club blaugrana e l’ex vice-presidente degli arbitri Negreira. Quando il Barça decise di porre fine ai pagamenti a Negreira, questi inviò un burofax all’allora presidente Josep Maria Bartomeu minacciandolo di rendere pubbliche le irregolarità del club: El Mundo ha pubblicato in esclusiva il documento che inchioda le due parti. Inoltre la cifra corrisposta al dirigente arbitrale sarebbe ben più alta dei 1,7 milioni di euro emersi in un primo momento.

Il documento che inchioda il Barcellona e Negreira

Quando nel 2018 il Barcellona decise di porre fine ai pagamenti a José María Enríquez Negreira, il vice-presidente degli arbitri spagnoli, questi inviò un burofax – una sorta di fax certificato, molto diffuso in Spagna – all’allora presidente blaugrana Bartomeu, minacciandolo di rivelare la verità sui loro rapporti. La carta, datata febbraio 2019, è stata pubblicata in esclusiva dal quotidiano El Mundo e contiene elementi che non fanno che aggravare la posizione del Barça e dell’ex dirigente arbitrale.

Le minacce di Negreira al Barcellona

Nel documento Negreira tenta di convincere il Barcellona a riprendere i pagamenti nei suoi confronti con minacce che appaiono cristalline. “Se non c’è accordo, tutte le irregolarità verranno fuori”, scrive il dirigente arbitrale. “Non credo che un altro scandalo favorirà il club”, continua Negreira in un altro passaggio del documento indirizzato a Bartomeu. Le due parti, dunque, ammettono implicitamente che i rapporti fino a quel momento intrattenuti andassero ben oltre le semplici consulenze arbitrali di cui ha parlato ieri l’attuale presidente blaugrana Joan Laporta nel tentativo di difendere il Barça e giustificare le somme corrisposte a Negreira.

Barcellona, a Negreira oltre 6,5 milioni di euro in 17 anni

Somme che, secondo quanto riportato ancora da El Mundo, sarebbero ben più alte degli 1,7 milioni di euro indicati ieri. I pagamenti a Negreira sarebbero iniziati addirittura nel 2001 e non nel 2016: quando è stato effettuato il primo pagamento di oltre 135mila euro a una società di Negreria il presidente del Barcellona era Joan Gaspart.

Il Barcellona avrebbe continuato a pagare il dirigente arbitrale per 17 anni, versandogli complessivamente una somma di ben 6.659.488 euro. Nel burofax pubblicato da El Mundo, infatti, Negreira fa riferimento a un lungo rapporto di collaborazione col Barcellona, minacciando Bartomeu di rivelare “tutto quello che so e posso provare e che contestualizza perfettamente lo scenario in cui mi sono mosso e relazionato con te e con i precedenti presidenti”.