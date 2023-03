Scaroni: “Pioli l'allenatore giusto per portare il Milan in Champions”

Il presidente ha parlato ai tifosi del club rossonero di New York: “La fiducia nell'allenatore è intatta”

26-03-2023 11:13

Paolo Scaroni al Milan Club di New York ha parlato soprattutto di Stefano Pioli. Il presidente rossonero ha detto che il club continua a riporre fiducia nell’allenatore che ha riportato lo scudetto a Milano l’anno scorso: “Pioli? Siamo sulla strada giusta. La nostra fiducia nei confronti di Pioli è intatta, siamo convinti che lui sia l’allenatore giusto per portarci alla qualificazione in Champions per la prossima stagione. Poi tutto quello che verrà in più è certamente benvenuto”. A riportare le parole del presidente del Milan è la Gazzetta dello Sport.