La Lega Pro proporrà in FIGC di bloccare definitivamente il campionato di serie C, promuovere in B le tre capolista (Monza, Vicenza e Reggina), scegliere la quarta tramite merito sportivo (il Carpi), bloccare le retrocessioni in Serie D e bloccare anche i ripescaggi dalla D (non le 9 promozioni).

23 i voti a favore della quarta promossa per merito sportivo, 16 per i playoff.

SPORTAL.IT | 07-05-2020 17:55