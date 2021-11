Scenario nuovo per Eriksen, ecco la soluzione che accontenta i tifosi

02-11-2021 11:43

Quale futuro per Christian Eriksen? Il campione danese molto probabilmente tornerà presto a giocare. Ma non nell‘Inter. Difficile, infatti, che possa ottenere l’abilitazione necessaria a ritornare a calcare i campi della serie A dopo il malore in campo che aveva fatto temere per la sua vita agli ultimi Europei. Era lo scorso 12 giugno e l’improvviso accasciarsi al suolo del numero 10 della Danimarca, a Copenaghen durante la sfida contro la Finlandia, tenne gli appassionati di tutto il mondo col fiato sospeso.

Mercato: Eriksen verso il ritorno all’Ajax

A ragguagliare sugli ultimi sviluppi della situazione relativa al campione dell’Inter è il Corriere dello Sport, che titola con certezza granitica: “Eriksen, il suo futuro è all’Ajax“. Anche il giornalista Giovanni Capuano ne è convinto e scrive su Twitter: “Il futuro di Eriksen è all’Ajax. Da escludere, per ora, che possa ottenere l’abilitazione a giocare in Italia. L’Inter lo perderà con una rescissione e dovrà segnare una minusvalenza, ma i rapporti con il danese sono ottimi e lui è tentato di tornare in Olanda“. Insomma, una soluzione che potrebbe accontentare tutti, in primis i tifosi che al campione danese sono assai affezionati e che sarebbero felicissimi di rivedere comunque in campo.

Eriksen all’Ajax? I tifosi dell’Inter approvano

“In cambio ci prendiamo Onana a gennaio e siamo tutti contenti”, suggerisce un fan a proposito del portiere della formazione olanese con il quale sarebbe già stato raggiunto un accordo da parte della dirigenza nerazzurra. “Chissenefrega della minusvalenza, se davvero tornasse a giocare saremmo tutti al settimo cielo”, sottolinea un altro supporter nerazzurro. “Mi spiace moltissimo che l’Inter lo perda ma sono felice che possa tornare a giocare. Buona fortuna Christian. E grazie”, è l’augurio di una tifosa. E ancora: “Se questo è l’unico modo per rivederlo in campo, gli auguro ogni bene all’Ajax“, un altro commento. Ma c’è chi non si rassegna: “Eriksen tornerà a giocare. Nell’Inter“.

SPORTEVAI