Scenate in tribuna, i dirigenti Juve finiscono nel mirino

Ancora una serata tormentata per la Juve, ma stavolta coronata dal lieto fine. La rimonta sulla Lazio ha restituito il sorriso a tifosi e dirigenti bianconeri, spazzando via le polemiche per qualche decisione arbitrale controversa dell’arbitro Massa nella prima parte di gara. Valutazioni che, dalle tribune dello Stadium, erano state commentate in modo non proprio oxfordiano.

La furia di Agnelli, Nedved e Paratici

Urlacci e imprecazioni a non finire, protagonisti i calciatori in panchina ma anche i dirigenti sistemati qualche fila di seggiolini più in alto. E non è la prima volta. Quasi non passa turno di campionato senza che Paratici sia sanzionato con ammende dal Giudice Sportivo per le sue intemperanze in tribuna. Anche Nedved si è reso protagonista in più occasioni di atteggiamenti plateali, mentre è ancora vivo il ricordo del clamoroso scambio di insulti e gestacci tra il presidente Agnelli e il tecnico dell’Inter, Conte.

Juve, l’affondo di Ziliani

Comportamenti che scatenano l’indignazione del giornalista Paolo Ziliani sul suo profilo Twitter. “Da non credere – scrive – c’è un chiaro fallo di mano di Hoedt in area, è rigore ma Massa dice no e il VAR non lo richiama. Scenate turche dei dirigenti Juve in tribuna ma vadano a rivedersi il mani di Bonucci con la Samp all’andata (solo un esempio): allora tutto tacque”.

Proteste Juve, le reazioni del web

Il popolo del web si divide, sia sull’episodio più discusso – tocco di Hoedt con la mano in area – sia sull’atteggiamento dei vertici Juve in tribuna. “Bisogna cercare di capire. L’arbitro era troppo vicino”, ironizza un utente. “Ma quindi non dovevano neppure protestare. Non ne hanno il diritto. Giusto?”, si chiede un sostenitore bianconero. “Protestare sì ma in modo civile, non con le consuete chiassate da scaricatori portuali in sciopero. Già pregusto le squalifiche di Nedved e Paratici“, punge un altro utente. “Io ho sentito solo Bonucci invitare a rispettare l’arbitro…ah no, quella era un’altra partita”, è un altro commento sarcastico.

SPORTEVAI | 07-03-2021 09:54