Scherma, a Torino arriva il Grand Prix di Fioretto

A Torino va in scena la gara più attesa con il fioretto maschile e femminile

08-02-2023 15:40

A Torino attesa per il weekend con il Grand Prix di fioretto maschile e femminile, circuito d’élite a punteggio raddoppiato.

In scena al Pala Alpitur gli italiani e non solo si sfideranno a partire da venerdì 10. Nel primo giorno vanno in scena le qualificazioni femminili con l’obiettivo di raggiungere il tabellone principale da 64.

Poi sabato 11 in pedana gli uomini per staccare il pass per l’ultimo giorno. Domenica le due prove individuali.

In chiave azzurre 20 le italiane presenti: Giulia Amore, Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Olga Rachele Calissi, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Benedetta Pantanetti, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Lucia Tortellotti.

Stesso numero anche per gli uomini: Raian Adoul, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Daniele Garozzo, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Federico Pistorio, Damiano Rosatelli e Pietro Velluti.

Occhi puntati sulla solita Alice Volpi, già vincitrice delle prime due tappe di Coppa del Mondo a Belgrado e Parigi ma anche su Francesca Palumbo, che in entrambe le gare è salita sul terzo gradino del podio. Poi possono fare bene pure Martina Favaretto ed Erica Cipressa. Spicca l’assenza di Arianna Errigo in attesa di due gemelli.

Al maschile i numeri 1 e 2 del mondo Tommaso Marini e Alessio Foconi, poi l’olimpionico Daniele Garozzo e a Guillaume Bianchi, secondo nell’ultima tappa parigina.

A guidare la spedizione azzurra il responsabile d’arma Stefano Cerioni.