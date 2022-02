Scherma, Coppa del mondo: trionfo di Valerio Cuomo

12-02-2022 19:31

Valerio Cuomo trionfa nella Coppa del mondo di scherma a Sochi dopo un percorso straordinario: vittoria in finale sul francese Romain Cannone con il punteggio di 15-9 in un assalto davvero mai in discussione.

Il campano, figlio d’arte, ha battuto in semifinale l’ucraino Igor Reizlin per 15-13, nei quarti lo svizzero Max Heinzer per 15-7. Brivido agli ottavi, con Cuomo che contro l’ungherese Balint Bakos ha avuto la meglio all’ultima stoccata per 15-14.

Giornata positiva per l’intera squadra dell’Italia, che ha sfiorato anche la tripletta sul podio ma Andrea Santarelli e Federico Vismara si sono arresi ai quarti di finale. A Barcellona invece, nella prova di spada femminile, la migliore delle azzurre è stata invece Giulia Rizzi.

OMNISPORT