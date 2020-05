Schira: Ancelotti vuole il talento ribelle della Juve

Il giallo non è ancora risolto. Adrien Rabiot è tornato finalmente a Torino, dopo polemiche e illazioni di ogni tipo, ma ora dovrà osservare 14 giorni di isolamento prima di fare test al J Medical e riprendere gli allenamenti con il resto della squadra. Sarà a disposizione di Sarri a partire dal 27 di maggio, ovvero nove giorni dopo quella data del 18 in cui riprenderanno gli allenamenti di gruppo. In attesa dell’ok del Governo per la ripresa del campionato – che invece dovrebbe essere il 13 giugno – il francese avrà meno allenamenti nelle gambe.

La Juventus aspetta un chiarimento con Rabiot

Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere anche un confronto tra il calciatore e la società che non ha gradito né il rientro in ritardo né i suoi ultimi post su Instagram (“lo sciopero è finito” aveva scritto con sarcasmo).

Schira rivela l’interesse di Ancelotti per Rabiot

Comunque vada a finire il faccia a faccia tra il centrocampista francese e Paratici l’impressione forte è che la Juventus sia intenzionata a cederlo (anche perché cerca altri giocatori in quel ruolo) e l’esperto di mercato Niccolò Schira su twitter rivela il nome di un estimatore speciale del giocatore.

Su twitter Schira scrive: “Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi. La madre agente Veronique ha parlato sia con il Newcastle che con l’Everton, Ancelotti lo stima sin dai tempi del Psg.

Sui social i tifosi danno il benservito a Rabiot

Una notizia che fa esultare i tifosi bianconeri sui social. Mai inseritosi negli schemi di Sarri, Rabiot non è mai stato amato dai fan bianconeri: “Va all Everton per una manciata di pringles” o anche: “Deo Gratias” oppure “A first good market news”. C’è un tifoso scettico (“Ancelotti parlò male di lui e sua madre nel libro…. come può stimarlo? “) ma la maggioranza non vede l’ora di sbarazzarsene: “Rabiot è proprio una m… Come direbbe Fantozzi… Mamma mia che scarso è” e infine: “Scambiamolo per riprenderci Moise Kean e puntare su di lui”.

