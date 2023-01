Schwalbe Classic, trionfa Ewan

14-01-2023 14:55

Inizia con il piede giusto la stagione di Caleb Ewan. Il velocista australiano ha infatti conquistato il primo successo del 2023 nella Schwalbe Classic, più nota con il nome di Criterium di Adelaide.

Successo in casa quindi per il corridore della Lotto Dstny, che ha gareggiato con la maglia della nazionale, precedendo il belga Jordi Meeus della Bora-hansgrohe e l’altro australiano Kaden Groves della Alpecin-Deceuninck. Il migliore degli italiani è stato Alberto Bettiol che ha concluso al 12° posto.

Nel 2022 Ewan, vincitore di due tappe al Giro d’Italia 2021, aveva conquistato solo sei successi, il primo dei quali a febbraio nel Saudi Tour.

L’anno sembra quindi iniziato nel migliore dei modi e ora il prossimo obiettivo non potrà che essere il Tour Down Under, che dopo tre anni di assenza dal calendario internazionale causa Coronavirus tornerà a disputarsi, dal 17 al 22 gennaio: l’edizione numero 23 della storia, che vedrà al via tra gli altri anche lo stesso Bettiol, segnerà l’inizio ufficiale del calendario World Tour 2023.