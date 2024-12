Sci, Brignone vuole la Coppa del Mondo: l’indizio social. De Chiesa su Bormio: “Polemica senza senso dalla Francia”

L’azzurra riprende gli allenamenti in slalom, una disciplina che potrebbe portarli punti preziosi per provare l’assalto alla Coppa. Dopo l’incidente di Sarrazin, De Chiesa chiude le polemiche: “Dalla Francia parole senza senso”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ stato un periodo di ricco di emozioni e anche di preoccupazione per il mondo dello sci alpino. L’Italia si gode il ritorno alle gare di Sofia Goggia ma anche la solita versione extralusso di Federica Brignone che a Semmering si è regalata l’ennesimo trionfo di una carriera stellare e può sognare in grande. Ma è stato anche il fine settimane delle polemiche a Bormio dopo la terribile caduta del francese Sarrazin.

Brignone: il tassello slalom

Altro che festeggiamenti e vacanze, in casa Italia c’è voglia di lavorare senza sosta. Lo fa Sofia Goggia che sui social ha postato le immagini dei suoi ultimi allenamenti dell’anno, e lo fa anche Federica Brignone. Sempre via Instagram arriva l’ultimo aggiornamento che riguarda la fortissima sciatrice azzurra che continua gli allenamenti, stavolta in Valle d’Aosta nella Valgrisenche. La 34enne azzurra sta proseguendo gli allenamenti anche in slalom, l’unica disciplina che manca al suo incredibile repertorio ma che potrebbe portarle punti preziosi in ottica Coppa del Mondo. L’infortunio che tiene fuori Mikaela Shiffrin, con tempi di rientro ancora da accertare, lasciano la porta aperta per nutrire il sogno di Coppa.

Fino a questo momento Brignone ha deciso di non partecipare alle gare tra le porte strette rinunciando anche alla prova di Semmering ma non è detto che se la stagione e la classifica dovessero prendere una piega interessante non possa provarci. E gli allenamenti vanno nella direzione di non lasciarsi trovare impreparati se un’opportunità dovesse arrivare. Lo sguardo è puntato su Kranjska Gora dove nel weekend del 4 e 5 gennaio sono in programma un gigante e uno slalom.

Le polemiche su Bormio

La terrible caduta di Sarrazin ha portato a galla nuove polemiche sulla pista dello Stelvio con la squadra francese e Allegre che hanno attaccato senza mezzi termini gli organizzatori italiani anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. Ma ora a chiuderle ci prova il commentatore Rai Paolo De Chiesa ad OA Sport: “Questa settimana si è parlato a sproposito della sicurezza della pista di Bormio. E’ un problema inesistente, la pista era stata preparata alla perfezione, è una delle più belle del ondo, proprio perché è difficile e faticosa al tempo stesso. Sarrazin è un fuoriclasse ma è anche spregiudicato, tira sempre al limite e accetta il rischio. La sua caduta poteva capitare ovunque, Bormio non c’entra nulla. Le polemiche messe in piedi dai francesi non hanno alcun senso”.

Il consiglio a Brignone

Da De Chiesa arriva anche un consiglio alla veterana azzurra Federica Brignone che va a caccia della Coppa del Mondo: “Lei vive giorno per giorno e deve fare così. Non ci deve pensare poi se arriverà, sarà meglio così. Continua ad avere dei lampi di classe come quello di Semmering, speriamo di poterla vedere sempre a questi livello. Quando è in vena nessuno può resisterla, compresa Shiffrin. Il problema è che dietro alle campionissime Goggia e Brignone, le più giovani stentano a emergere e trovare continuità”.