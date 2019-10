Sci alpino, calendario Coppa del Mondo 2019-20 maschile

La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-20 inizia come al solito da Solden e termina a Cortina. La data di inizio è il 27 ottobre, la data di chiusura il 23 marzo 2020. Le gare complessive sono 45. In Italia sono previste gare a: Madonna di Campiglio, Bormio, Cortina, Val Gardena, Alta Badia per un totale di 7 gare + le 5 conclusive di Cortina. Ci sono novità interessanti anche nella tipologia delle gare. Previsti 2 slalom paralleli a Bormio e Chamonix, 4 slalom in notturna, 3 combinate. Interessanti anche le gare nella località cinese di Yanqing che hanno anche la funzione di essere selezioni preolimpiche per Pechino 2022. A Cortina come detto anche il team event che conclude la stagione agonistica e che quest’anno ha anche il valore di preselezione per il mondiale 2021.

Domenica 27/10/19

Solden (Aut) Gigante

Solden (Aut) Gigante Domenica 24/11/19

Levi (Fin) Slalom

Levi (Fin) Slalom Sabato 30/11/19

Lake Louise (Can) Discesa

Lake Louise (Can) Discesa Domenica 01/11/19

Lake Louise (Can) SuperG

Lake Louise (Can) SuperG Venerdì 06/12/19

Beaver Creek (Usa) SuperG

Beaver Creek (Usa) SuperG Sabato 07/12/19

Beaver Creek (Usa) Discesa

Beaver Creek (Usa) Discesa Domenica 08/12/19

Beaver Creek (Usa) Gigante

Beaver Creek (Usa) Gigante Sabato 14/12/19

Val d’Isere (Fra) Gigante

Val d’Isere (Fra) Gigante Domenica 15/12/19

Val d’Isere (Fra) Slalom

Val d’Isere (Fra) Slalom Venerdì 20/12/19

Val Gardena (Ita) SuperG

Val Gardena (Ita) SuperG Sabato 21/12/19

Val Gardena (Ita) Discesa

Val Gardena (Ita) Discesa Domenica 22/12/19

Alta Badia (Ita) Gigante

Alta Badia (Ita) Gigante Lunedì 23/12/19

Alta Badia (Ita) Parallelo Gigante in notturna

Alta Badia (Ita) Parallelo Gigante in notturna Sabato 28/12/19

Bormio (Ita) Discesa

Bormio (Ita) Discesa Domenica 29/12/19

Bormio (Ita) Combinata (SuperG + slalom)

Bormio (Ita) Combinata (SuperG + slalom) Mercoledì 05/01/20

Zagabria (Cro) Slalom in notturna

Zagabria (Cro) Slalom in notturna Domenica 08/01/20

Madonna di Campiglio (Ita) Slalom in notturna

Madonna di Campiglio (Ita) Slalom in notturna Sabato 11/01/20

Adelboden (Svi) Gigante

Adelboden (Svi) Gigante Domenica 12/01/20

Adelboden (Svi) Slalom

Adelboden (Svi) Slalom Venerdì 17/01/20

Wengen (Svi) Combinata (Discesa+Slalom)

Wengen (Svi) Combinata (Discesa+Slalom) Sabato 18/01/20

Wengen (Svi) Discesa

Wengen (Svi) Discesa Domenica 19/01/20

Wengen (Svi) Slalom

Wengen (Svi) Slalom Venerdì 24/01/20

Kitzbuehel (Aut) SuperG

Kitzbuehel (Aut) SuperG Sabato 25/01/20

Kitzbuehel (Aut) Discesa

Kitzbuehel (Aut) Discesa Domenica 26/01/20

Kitzbuehel (Aut) Slalom

Kitzbuehel (Aut) Slalom Martedì 28/01/20

Schladming (Aut) Slalom in notturna

Schladming (Aut) Slalom in notturna Sabato 01/02/20

Garmisch-Partenkirchen (Ger) Discesa

Garmisch-Partenkirchen (Ger) Discesa Domenica 02/02/20

Garmisch-Partenkirchen (Ger) Gigante

Garmisch-Partenkirchen (Ger) Gigante Sabato 08/02/20

Chamonix (Fra) Slalom

Chamonix (Fra) Slalom Domenica 09/02/20

Chamonix (Fra) Parallelo Gigante

Chamonix (Fra) Parallelo Gigante Sabato 15/02/20

Yanqing (Chn) Discesa

Yanqing (Chn) Discesa Domenica 16/02/20

Yanqing (Chn) SuperG

Yanqing (Chn) SuperG Sabato 22/02/20

Yuzawa Naeba (Gia) Gigante

Yuzawa Naeba (Gia) Gigante Domenica 23/02/20

Yuzawa Naeba (Gia) Slalom

Yuzawa Naeba (Gia) Slalom Sabato 29/02/20

Hinterstoder (Aut) SuperG

Hinterstoder (Aut) SuperG Domenica 01/03/20

Hinterstoder (Aut) Combinata (SuperG + slalom)

Hinterstoder (Aut) Combinata (SuperG + slalom) Sabato 07/03/20

Kvitfjell (Nor) Discesa

Kvitfjell (Nor) Discesa Domenica 08/03/20

Kvitfjell (Nor) SuperG

Kvitfjell (Nor) SuperG Martedì 10/03/20

Stoccolma (Sve) Parallelo Slalom

Stoccolma (Sve) Parallelo Slalom Sabato 14/03/20

Kranjska Gora (Slo) Gigante

Kranjska Gora (Slo) Gigante Domenica 15/03/20

Kranjska Gora (Slo) Slalom

Kranjska Gora (Slo) Slalom Mercoledì 18/03/20

Cortina (Ita) Discesa

Cortina (Ita) Discesa Giovedì 19/03/20

Cortina (Ita) SuperG

Cortina (Ita) SuperG Venerdì 20/03/20

Cortina (Ita) Gara a squadre

Cortina (Ita) Gara a squadre Sabato 21/03/20

Cortina (Ita) Gigante

Cortina (Ita) Gigante Domenica 22/03/20

Cortina (Ita) Slalom

