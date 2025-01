Sci alpino, Brignone rompe l’ultimo tabù: Goggia maledice il cancelletto. Tomba e Compagnoni incoronano le due regine

Federica Brignone, dopo il podio in discesa, rompe l’ultimo tabù vincendo anche a Cortina. Goggia fuori dal podio e rivela dove ha perso la gara. I campioni del passato incoronano la nuova valanga rosa

Brignone rompe l’ultimo tabù, Sofia Goggia non perde il sorriso mentre Curtoni maledice i tre centesimi che la tengono lontano dal podio. La due giorni di Cortina però si conclude con un successo clamoroso per la spedizione azzurra che porta a casa due vittorie con Federica e Sofia e la sensazione che la velocità femminile sia sempre più un dominio italiano.

L’ultimo tabù di Federica

Federica Brignone conquista la vittoria nel superG di Cortina: ieri aveva rotto il tabù podio sull’Olimpia delle Tofane, oggi anche quello del successo. Per l’azzurra è il 31esimo trionfo in Coppa del Mondo e le sensazioni erano positive sin dal primo mattino: “Quando ho visto la neve ho capito subito che erano le mie condizioni. Era un SuperG molto tattico, avevo in testa delle cose e sono riuscita a farle tutte. Le vittorie di Tomba? Irraggiungibili, lui ne ha fatte troppe e poi solo in gigante e slalom. Farle in due manche è ancora più difficile. Per quanto riguarda i podi chissà, dipende da quanto tempo continuerò a essere in gara”.

Brignone vince il SuperG: le emozioni della gara

Goggia: “Mi sta succedendo spesso”

Non è riuscita la doppietta a Sofia Goggia che dopo la vittoria di ieri in discesa, sperava di riuscire a centrare il podio anche nel SuperG ma sin dalla partenza qualcosa non è andato nel verso giusto: “Sono stata imperfetta un po’ ovunque anche allo Scarpadon. Ma il podio l’ho perso all’uscita del cancelletto, dovevo lanciarmi a catapulta invece mi sono accorta che avevo ancora il podio dentro alla casetta. E’ una cosa che mi sta succedendo spesso. Ma il weekend è stato comunque molto positivo e ora andiamo a Kronoplatz per il gigante con molta serenità”.

Le parole di Tomba, Compagnoni e Kostner

Il passato incorona il presente. L’appuntamento di Cortina era molto atteso dalla nazionale azzurra non solo per le speranze di risultati importanti ma anche in vista delle Olimpiadi che si disputeranno proprio su questa pista nel 2026. E le aspettative sono state pienamente rispettata. Nel parterre al traguardo oltre ai tifosi azzurri ci sono anche dei fan speciali: Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Isolde Kostner.

Brignone si avvicina al record dei podi del mitico Albertone: “Brignone ce la può fare a superarmi. E’ stato un grande fine settimana, ieri con Sofia e oggi con Federica. Sono davvero le regine di Cortina. Ora facciamo il tifo per i Mondiali di Saalbach”.

Le parole più sorprendenti sono quelle di Deborah Compagnoni, capace di vincere tutto tra Mondiali e Olimpiadi e che ora fa molto più che passare il testimone: “Siamo qua a festeggiare due giornate stupende, ieri con Sofia e oggi con Federica, ha sciato che meglio di cosi non si può. Questa è una grande squadra che vince da parecchi anni, credo che sia la migliore squadra italiana di sempre, neanche nei nostri anni eravamo così forti. Ma ora devono resistere fino all’anno prossimo e alle Olimpiadi su questa pista”.

Tra le leggende delle velocità azzurra c’è anche Isolde Kostner che vive le emozioni da tifosa: “Cortina è tra le montagne più belle del mondo e sono davvero contenta per Federica che ha dimostrato anche su questa pista il suo valore. Un’Olimpiade qua sarà una cosa incredibile, dall’esterno capisco le emozioni che queste ragazze stanno regalando. Quando sciavo me lo dicevano ma è una cosa che sto apprezzando appieno solo ora”.

Coppa del Mondo femminile: le classifiche