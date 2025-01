Sci alpino, prove discesa libera: a Cortina è tutta Italia, Brignone precede Goggia e Nadia Delago, in difficoltà Vonn

La prima prova cronometrata sulla pista dell’Olimpia delle Tofane conferma la grande condizione di Federica Brignone che stampa il migliore tempo, podio tutto italiano con Goggia e Nadia Delago

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia c’è, non solo perché si corre a Cortina ma perché le sue protagoniste sono in grandissima forma. La prima prova cronometrata della discesa libera (gara in programma sabato) è tutta a tinte tricolori con Brignone che precede Goggia e Nadia Delago.

Brignone e Goggia subito in palla

E’ arrivata la prima vittoria in discesa per Federica Brignone solo qualche giorno fa, e allora perché no cominciare a preparare anche la numero 2. La veterana azzurra sembra non risentire del tempo che passa e continua a sfoderare grandi prestazioni. Nella prova cronometrata della discesa di Cortina mette giù un’altra prestazione super dimostrando di essere migliorata moltissimo anche nella velocità pure e ora va all’assalto di un successo che sarebbe fondamentale anche in ottica Coppa del Mondo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E di certo la sua compagna di squadra Sofia Goggia non vuole rimanere a guardare. Se Brignone mette tutte in fila nella prima prova cronometrata, a tenerle il fiato sul collo è proprio la bergamasca che cede solo 5 centesimi e vuole mettersi alle spalle il deludente weekend di St. Anton chiuso con due “DNF”. La sfida sull’Olimpia delle Tofane sarà avvincente.

Nadia Delago da applausi, Bene anche Curtoni e Bassino

Ma la “valanga rosa” non è solo formata dalla coppia Brignone-Bassino. Sulla pista di casa tutte ci tengono a far bene. Elena Curtoni sembra essersi messa definitivamente alle spalle il brutto infortunio della scorsa stagione e nella prima prova chiude con l’ottavo tempo e una prestazione comunque positiva. Torna in gara anche Marta Bassino che a causa di uno stato influenzale ha dovuto rinunciare al weekend in Austria, per lei arriva una nona posizione che la mette comunque in lizza per il podio nella gara di sabato.

La notizia però è rappresentata dalla prova super di Nadia Delago che con il pettorale numero 36 fa segnare il terzo tempo assoluto e chiude un podio tutto italiano. Più indietro le altre con Nicol Delago che rimedia quasi 2 secondi da Brignone e Laura Pirovano che dopo l’ennesimo podio sfiorato a St. Anton chiude fuori dalle prime 20.

Vonn in difficoltà, occhio a Gut-Behrami

Dopo le ultime prestazioni c’era grande curiosità per vedere all’opera la bionica Lindsey Vonn. La statunitense è una mina vagante ma a Cortina non ha trovato il feeling giusto con la pista sin dai primi secondi e alla fine non ha concluso la sua prova. Dopo un avvio di stagione condizionato anche da qualche problema fisico sta salendo di tono la vincitrice della Coppa del Mondo della scorsa stagione, l’elvetica Lara Gut-Behrami che in prove ha dato buone sensazioni con il sesto tempo. Ed è in grande ascesa la stella della francese Laura Gauche, bravissima a St. Anton e che con il quinto posto oggi, si candida a essere tra le protagoniste anche nel weekend italiano.

Coppa del Mondo: le classifiche