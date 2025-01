Sci alpino slalom femminile Flachau, Liensberger esalta il pubblico: si rivede Rossetti ma l’Italia arranca

La prova in notturna tra i pali stretti in Austria fa risplendere il talento della Liensberger, in ritardo Camille Rast e malissimo Ljutic. Giornata da dimenticare per i colori italiani

La notte non porta consiglio ai colori italiani a Flachau. Lo slalom sulle nevi austriache, almeno per le sua prima manche, non regala grandi soddisfazioni all’Italia che ancora una volta si deve accontentare delle posizioni di rincalzo. Una gara che però viene seguita con grande attenzione da Federica Brignone in chiave classifica.

Rinascita Liensberger, in difficoltà Rast

Prima manche magistrale di Katharina Liensberger che dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazione, di fronte al pubblico di casa trova una grande prestazione e si candida per la prima vittoria stagionale mettendosi alle spalle la svizzera Holdener e la svedese Sara Hector.

La croata Zrinka Ljutic dopo due successi consecutivi in slalom paga un po’ di inesperienza commettendo un grave errore nella prima parte del percorso che condiziona la sua prestazione nella prima manche che chiude ad oltre 3 secondi dalla prima posizione. Meno brillante del solito anche la svizzera Rast che dopo essere partita alla grande in stagione tra i pali stretti, nelle ultime uscite è stata meno performante ma nella seconda ha ancora la possibilità di fare la differenza.

Peterlini in ritardo, si rivede Rossetti

Niente da fare per Martina Peterlini che anche a Flachau scia bene ma non trova mai la scintilla giusta per rimanere nelle prime posizioni. L’azzurra non rischia molto provando a scendere per provare almeno a qualificarsi alla seconda prova ma il tempo di sicuro non esalta con oltre 2 secondi di ritardo dalla leader della classifica. Fa meglio di lei la sua compagna di squadra Marta Rossetti, che dopo un periodo negativo trova una buona prestazione che le permette di sperare per la seconda manche. Alla seconda manche riesce a qualificarsi anche Lara Della Mea che chiude in 25esima posizione.

Sci alpino slalom femminile Flachau, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom speciale in notturna di Flachau valido per la Coppa del mondo di sci femminile:

K. Liensberger (AUT) in 56”78 W. Holdener (SVI) a 0”75 S. Hector (SVE) a 0”94 L. Duerr (GER) a 1”01 M. Meillard (SVI) a 1”15

Le italiane

15. M. Rossetti (ITA) a 2”47

19. M. Peterlini (ITA) a 2”67

25. L. Della Mea (ITA) a 3″05

