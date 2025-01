Sci alpino, Goggia e l’emozione di Cortina: “Con me per sempre”. Brignone, ecco dove si vince la Coppa

La sciatrice bergamasca dopo la due giorni in Italia si lascia andare alle emozioni vissute con i suoi fan. Domani si torna in pista con il gigante di Kronplatz, Brignone a caccia di un sogno

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non c’è neanche il tempo per metabolizzare la splendida due giorni di Cortina che già si torna a correre, a sperare e sognare. L’Italia dello sci femminile continua a mettere insieme numeri da sogno con la spinta di una coppia di atlete fantastiche: Sofia Goggia e Federica Brignone che domani saranno protagoniste nel gigante di Plan de Corones.

Il messaggio d’amore per Cortina e i fan

Sofia Goggia si sta vivendo appieno questo momento della sua carriera. L’infortunio dello scorso febbraio che l’ha costretta a saltare più di metà della stagione l’ha messa a dura prova, e come ha dichiarato in alcune interviste le ha fatto anche pensare alle ipotesi di ritiro. Forse proprio per questo ora assapora ogni momento con una consapevolezza diversa. E nell’ultimo messaggio sui social comunica il suo amore per i fan e per Cortina che l’ha vista trionfare di nuovo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Quando ho tagliato il traguardo ho girato la testa per vedere in che posizione fossi. Mi ero sentita veloce, sì, ma nella discesa avevo commesso qualche imperfezione che mi aveva costretta a intraprendere linee leggermente diverse da quelle che avevo adottato in prova. Poi ho sentito il vostro boato. Ho capito che il mio tempo era in luce verde. E il mio cuore che tanto era emozionato e che ho avuto in gola per tutta la gara, ha battuto ancora più forte. Mi sono tolta gli sci, li ho raccolti, li ho girati e mi sono inginocchiata. Questo momento vissuto in totale pienezza, lo so, mi accompagnerà per tutta la vita. Grazie Cortina per questa splendida giornata”.

L’analisi del fine settimana di Cortina

Sofia Goggia lascia il weekend di Cortina con bilancio positivo ma anche con un piccolo rammarico per il settimo posto in Super G. Ed è proprio la campionessa bergamasca ad analizzare su Instagram la due giorni ampezzana.

“Siamo reduci da un weekend molto intenso con la vittoria in discesa e il settimo posto in SuperG dove non sono riusciti a esprimermi così bene dove avrei potuto e dovuto ma c’è comunque del positivo. Il podio era abbordabile ma secondo me sono proprio partite male. Ma si guarda sempre solo avanti, siamo già arrivati a Plan de Corones dove martedì c’è il gigante e io sono sempre contenta di tornare su gli sci più corti. Grazie a tutti voi che siete venuti in questo weekend a supportare”.

Brignone: comincia l’assalto alla Coppa

L’anagrafe dice 34 ma Federica Brignone non li dimostra affatto, anzi la campionessa di La Salle sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. In questo momento è al primo posto della Coppa del Mondo generale ma ovviamente la strada è ancora molto lunga. Rispetto alle altre stagioni però in cui Federica dominava in gigante e rincorreva nelle altre specialità, ora le cose sono cambiate. I grandi miglioramenti in discesa libera potrebbero essere la chiave di volta della stagione con l’azzurra che ora è anche prima nella coppa di specialità.

Ma saranno ancora una volta le prove in gigante a cambiare il corso della stagione. Sara Hector si è dimostrata la più continua nella specialità e in slalom ha raggiunto livelli ottimi, in questo momento sembra essere lei la più grande rivale dell’azzurra. Ovviamente ci sarà da prestare attenzione al ritorno di Lara Gut-Berhami che come Brignone è attiva in tre specialità e al ritorno alle gare di Mikaela Shiffrin, capace di qualsiasi impresa nonostante un fortissimo ritardo in classifica.

Fondamentali dunque i giganti con la prima buona notizia che è arrivata dal recupero di uno dei due in programma a St. Tremblant e che si terrà a Sestriere. Ancora nessuna novità invece dalla FIS per il secondo gigante annullato in Canada, un suo inserimento in calendario sarebbe un assist fondamentale per l’azzurra.

Coppa del Mondo: le classifiche