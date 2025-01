Sci alpino slalom Wengen, è dominio Norvegia: McGrath precede Haugan e Krisstoffersen. Italia, l’incubo continua

Dopo i giorni di velocità dominati dalla nazionale svizzera, la domenica è il turno della Norvegia che piazza tre atleti sul podio nella prova di slalom con la vittoria di McGrath. Solo Kastlunger a punti per l’Italia

La due giorni di Cortina regala grandi soddisfazioni per l’Italia dello sci femminile, dai ragazzi invece di gioie ne arrivano molto meno e quando si parla di slalom meglio proprio non farsi illusioni. A Wengen è dominio Norvegia che piazza tre atleti sul podio con la vittoria di McGrath.

Prima la Svizzera, poi la Norvegia

Due gare di velocità a Wengen, una delle piste più spettacolari dell’intero circo bianco, e due giornate da ricordare per la Svizzera. Poi si passa alla disciplina più tecnica e a fare filetto stavolta sono i norvegesi che piazzano tre atleti sul podio dello slalom speciale. La vittoria è di Atle Lie McGrath che vince la gara davanti ai compagni di squadra Haugan (autore di una straordinaria rimonta nella seconda manche) e di Kristoffersen. Ai piedi del podio la Svizzera con Nef, Meillard (che recupera 19 posizioni nella seconda prova) e con Yule.

Italia, solo Kastlunger a podio

Che non fosse esattamente la giornata dell’Italia a Wengen lo si era capito già nel corso della prima manche. Degli azzurri al via soltanto Tobias Kastlunger riesce a conquistarsi la possibilità di disputare la seconda prova e lo fa per il rotto della cuffia visto che si piazza solo 30esimo. Una giornata da dimenticare per gli altri con Stefano Gross che chiude la sua prova con il 31esimo tempo e rimane fuori. Ancora peggio fa Alex Vinatzer che continua a vivere una stagione terribilmente complicata, oltre 2 secondi e mezzo di ritardo e nessuna possibilità di provare a portare a casa dei punti utili per la Coppa del Mondo.

Nella seconda manche non va molto meglio per Kastlunger che cerca di non sbagliare e alla fine riesce a recuperare solo tre posizioni chiudendo la sua fatica al 27esimo posto per un’altra giornata da dimenticare per i colori azzurri. Sentimenti completamente opposti rispetto a quelli vissuti a Cortina.

Slalom speciale maschile di Wengen, l’ordine d’arrivo

