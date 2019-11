Sci alpino, dove vedere in tv e streaming la CdM 2019-20

La coppa del mondo di sci alpino edizione 2019-20 consta di 45 gare per il titolo maschile e 41 per quello femminile. Gli uomini dovranno disputare 10 discese, 8 supergiganti, 9 giganti, 12 speciali, 3 combinate, 3 slalom paralleli che si disputano in 23 diverse località. Ci sono appuntamenti classici come le tappe italiane di Madonna di Campiglio, Bormio, Alta Badia e Val Gardena. A queste si aggiunge Cortina dove è prevista la conclusione della stagione. Previsti 2 slalom paralleli a Bormio e Chamonix, 4 slalom in notturna, 3 combinate. In calendario anche la tappa cinese di Yanqing che faranno da preselezione olimpica per Pechino 2022. A Cortina come detto anche il team event che conclude la stagione agonistica e che quest’anno ha anche il valore di preselezione per il mondiale 2021.

La coppa del mondo femminile invece prevede 41 gare in tutto: 9 discese, 7 supergiganti, 9 giganti, 9 speciali, 4 combinate, 3 slalom paralleli disputate in 22 diverse località. In Italia si disputano le gare di Sestriere e di La Thuile a cui si aggiungono quelle di Cortina che chiuderanno la stagione. Il 22 marzo 2020 si conosceranno i nomi dei vincitori della coppa del mondo (maschile e femminile) e delle coppa di specialità.

Dove vedere le gare di sci in tv e streaming

Quasi tutte le gare di coppa del mondo di sci sono in orario molto accessibile: di solito di mattino, ma anche pomeriggio e in certi casi addirittura prima serata. Fanno eccezione solo le gare che si disputano in estremo oriente che saranno trasmesse in piena notte. Tutte le gare di coppa del mondo di sci sono visibili in chiaro in tv su Rai Sport e via piattaforma Sky anche su Eurosport. Per chi invece preferisce seguire le gare in streaming la soluzione è accedere ai servizi Eurosport Player e Rai Play. Essendo Eurosport, veicolato anche da DAZN le gare saranno visibili anche su questa piattaforma, previa sottoscrizione del contratto.

Il programma delle gare di coppa del mondo: date e orari

Coppa del mondo maschile sci alpino

Coppa del mondo femminile sci alpino

VIRGILIO SPORT | 15-11-2019 11:19