Sci alpino slalom Killington: Duerr al comando, Peterlini la migliore delle azzurre. Brignone e Shiffrin rinunciano

La prima manche dello slalom speciale di Killington vede al comando la tedesca Duerr davanti a Swenn Larsson e Rast. Brignone, iscritta alla gara, decide di non partire. Buona prova di Peterlini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La prima manche di slalom sulla pista di Killington è vissuta pensando soprattutto alla grande “assente”. Dopo la caduta di ieri nella seconda manche di gigante, Mikaela Shiffrin infatti non ha preso parte alla seconda prova in programma nel fine settimana statunitense.

Swenn Larsson al comando dopo la prima manche

Manca la Shiffrin e si apre il campo per le sue avversarie co la tedesca Lena Duerr che fa segnare il miglior tempo in 52”87 mettendosi alle spalle la svedese Anna Swenn Larsson e la svizzera Camille Rast che conferma il suo ottimo momento di forma ma è una prova che lascia anche la sensazione che per il podio e per la vittoria la competizione sia apertissima.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Peterlini, la migliore delle azzurre. Brignone si ritira

C’era grande attesa per la prova di Lara Colturi. La ragazza piemontese che corre con i colori dell’Albania, ha già conquistato un podio in slalom in questa stagione e a Killington conferma le sensazioni positive anche se chiude la prima manche all’11esimo posto. La migliore delle azzurre è ancora una volta Martina Peterlini che chiude la prima manche con il 14esimo tempo a 1”23 di distacco da Duerr. Federica Brignone che era attesa ai nastri di partenza ha preferito non prendersi rischi in una disciplina non sua e con un pettorale molto alto. Prova da dimenticare invece per Marta Rossetti che non riesce a ritnrrre tra le prime 30. Niente da fare anche per Beatrice Sola che inforca a metà percorso e non riesce a completare la sua prova.

Slalom femminile Killington, i risultati della prima manche

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche di slalom speciale femminile di Killington:

Duerr (GER) in 53”87 Swenn Larsson (SVE) a 0”11 Rast (SVI) a o”12 Meillard (FRA) a 0”63 Huber (AUT) a 0”85

Le italiane

14. Peterlini (ITA) a 1”23

31. Rossetti (ITA) a 2”74

32. Della Mea (ITA) a 2”80

Brignone (ITA) DNS

Sola (ITA) DNF