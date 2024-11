Sci alpino, a Killington ritorna Brignone aspettando Sofia Goggia. De Chiesa: “Colturi potrebbe tornare italiana”

Dopo due fine settimana dedicati ai pali stretti, il circo bianco vola in Nord America con l’Italia che spera di essere subito protagonista con Federica Brignone, in attesa del ritorno di Sofia Goggia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ il momento di tornare a sognare per i colori italiani. Anche se più di un sogno le possibilità di vittoria di Federica Brignone sono una solida realtà. Il circo bianco si sposta negli Stati Uniti dove rimarrà per oltre due settimane che si preannunciano molto importanti per l’Italia.

Killington, sabato il gigante

La squadra italiana femminile si prepara per le gare in America del Nord e già nella giornata di sabato c’è grande attesa per vedere all’opera Federica Brignone. La veterana azzurra ha debuttato con la vittoria a Soelden a fine ottobre e ora dopo una lunga pausa spera di fare il bis nel gigante in programma sabato a Killington (prima manche alle ore 16 e seconda alle 19), mentre domenica ancora protagonisti i pali stretti con lo slalom speciale. Dopo l’appuntamento a Killington si parte i direzione Canada con i due giganti in programma 7 e 8 dicembre per poi tornare negli Stati Uniti per le prime gare veloci della stagione a Beaver Creek dove sarà in gara anche Sofia Goggia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Italia maschile a Beaver Creek

Non è stato un avvio di stagione esaltante per la squadra maschile italiana di sci alpino che fino a questo momento ha faticato a farsi vedere nelle prime posizioni. Ora si vola negli Stati Uniti dove è in programma il gigante di Beaver Creek il prossimo 8 dicembre. La squadra composta da Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Hannes Zingerle si allenerà a Copper Mountain dove i ragazzi delle discipline veloci sono in preparazione per il loro avvio di stagione già da tempo.

Il caso Lara Colturi

Intanto continua a tenere banco il caso Lara Colturi, con la 18enne italiana che è salita sul podio in slalom ma che gareggia per la nazionale albanese. In tanti vorrebbero un talento del suo calibro gareggiare con l’Italia e sulla questione interviene anche De Chiesa a OaSport: “Non sono favorevole ai team privati, nessun campione italiano si è mai sognato di gareggiare per l’Albania. E’ necessario che ci siano delle regole e che vengano rispettate. Adesso però il discorso può cambiare. Lara voleva correre subito in Coppa del Mondo e lo ha fatto, voleva sciare solo con mamma e papà e lo sta facendo. Questi due problemi se decidesse di tornare in Italia sono superabili e il team privato non sarebbe uno scandalo. Ma ci sono anche altri aspetti che potrebbe impedire il ritorno come quello di perdere un anno e i punti Fis, oltre che a minori possibilità di guadagno”.