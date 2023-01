22-01-2023 11:47

Tutti si aspettavano Sofia Goggia e anche lei, con ogni probabilità, era pronta a dire la sua a Cortina D’Ampezzo, ed invece è arrivato il forfait.

Il suo weekend di gare finisce così, senza l’ultima discesa, a causa di quella caduta che ieri, sabato, le ha portato qualche dolorino di troppo al ginocchio destro.

“Mi dispiace non essere in gara dove tanti tifosi erano venuti a sostenerci su piste che tra l’altro amo, ma dobbiamo tenere presente che l’obiettivo stagionale è rappresentato dalle gare di Meribel in programma fra due settimane e dovremo presentarci nelle migliori condizioni, ci rivedremo in Francia” (fonte FISI).